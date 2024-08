Mit ihrem umfassenden Fachangebot präsentieren die bisher 930 Aussteller der Chillventa wieder einen sehr umfassenden Überblick der Industrie mit Komponenten, Systemen und Anwendungen für die Bereiche Kälte, Klima, Lüftung und Wärmepumpen.

Im Fokus von Messe und des Chillventa Congresses liegen dieses Jahr besonders die Themen Wärmepumpen und Kältemittel im Umfeld von Nachhaltigkeit und Circular Economy.

Weitere Treiber und Themen sind u.a. Digitalisierung, Gesamtenergieeffizienz, IT-Security von Kälteanlagen, ECO-Design, Effizienz durch Regelung, Innovation bei der Wärmeübertragung, Klimatisierung und Abwärmenutzung von Rechenzentren, Wärmerückgewinnung und vieles mehr.

In den vier Fachforen zu den Themen, Kältetechnik in Halle 7A, Klima & Lüftung & Wärmpumpen in Halle 4A, Anwendung & Ausbildung & Regelwerke in Halle 8 und „Digitalisierung praktisch gestalten“ Halle 9 präsentieren namhafte Referenten und Unternehmen wegweisende Themen in über 200 Vorträgen.

Die komplexe Thematik der Kältemittel wird in einer Vielzahl von Vorträgen in den Hallen 4A, 7A und 8 behandelt.

Alle angemeldeten Aussteller können in der umfassenden Aussteller- und Produktdatenbank auf der Chillventa Website eingesehen werden. Der Ticketshop ist auch bereits geöffnet.

News aus der HLK-Branche nicht verpassen. Abonnieren Sie unseren kostenlosen, wöchentlichen HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung!