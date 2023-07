Ohne Klimaanlage ist es in österreichischen Haushalten kaum noch auszuhalten. Deshalb plant bereits jeder dritte Österreicher, in den nächsten zwei Jahren eine Klimaanlage zu kaufen, wie eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Marketagent zeigt. In Wien will sich sogar jeder Zweite ein Klimagerät zulegen. Zu den Produkten dieser Hersteller wird dabei international am häufigsten gegriffen.