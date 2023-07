Kauf (im Internet?): Sie informieren sich im Internet über Klimaanlagen. Gut so. Aber Sie sollten sie dort nicht unbedingt kaufen. Denn Sie sollten auch bedenken, wer die Anlage installiert. Wichtig: Ein Fachbetrieb wird Ihnen in der Regel KEIN Split-Gerät installieren, das Sie im Internet erworben haben! Denn er müsste dafür ja die Gewährleistung übernehmen – das lehnen Fachbetriebe in der Regel ab, zumal auch andere Kriterien (Ersatzteilversorgung?, Qualität?,…) in Erwägung gezogen werden müssen. Und Klimaanlagen sollten in regelmäßigen Abständen (jährlich) gecheckt werden. Wer soll das tun, wenn nicht ein Fachbetrieb (das Internet-Bestellportal?).

Im Prinzip ist dieser wichtige und heikle Punkt mit einem Gast vergleichbar, der in das Restaurant geht, und dem Küchenchef mitteilt, er solle doch das mitgebrachte Schnitzelfleisch nach Ihren Vorgaben rausbacken.

Aus diesen Gründen der eindeutige Rat: Kaufen Sie Split-Klimaanlagen beim Fachbetrieb! Manche Elektro-Großhändler bieten Split-Klimageräte in Kombination mit der Installationsleistung eines Fachbetriebes an – auch hier ist man auf der sicheren Seite.

Schauraum besuchen!: Fachbetriebe (Kälte-Klimatechniker bzw. manche Installateure) bieten nicht nur eine große Auswahl an Klimageräten – meistens haben diese Betriebe (oft in Zusammenarbeit mit den Herstellern) auch Schauräume, wo man die Klimageräte ansehen, anfassen und im Betrieb erleben kann. Diese Möglichkeit sollten Sie unbedingt nutzen und sich alles vor dem Kauf erklären lassen!

Natürlich können auch größere Gebäude (Hotels, Gewerbebetriebe, Büros,…) meist nachträglich klimatisiert werden, z. B. mit VRF-Anlagen. Aber das ist eine andere Geschichte.