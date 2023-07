Mit dem Ensemble aus historischen Bestandsgebäuden, die erhalten und generalsaniert werden, und einem Neubau entsteht im 9. Wiener Gemeindebezirk ein hochmoderner Campus für medizinische Forschung und Lehre. Auf einer Nutzfläche von rund 35.000 m² entsteht Platz für 2.000 Medizinstudierende und 750 Mitarbeiter*innen der MedUni Wien. Der neue Campus liegt in unmittelbarer Nähe zu den bestehenden Standorten der MedUni Wien und bündelt deren vorklinische Institute an einem Standort. Der MedUni Campus Mariannengasse wird in einen allgemeinen, einen Lehr- und einen Forschungsbereich gegliedert. Durch den Campus wird ein öffentlicher Durchgang von der Spitalgasse in Richtung Lazarettgasse (AKH Wien) geschaffen.