In der Anlage werden die Holzpellets in drei Holzvergasern in einem thermochemischen Umwandlungsprozess unter hoher Temperatur und weitgehend unter Ausschluss von Sauerstoff gespalten (Pyrolyse), sodass Holzgas entsteht. Dieses wird dann über Rohrleitungen zu einem Blockheizkraftwerk (BHKW) transportiert. Mittels Motor oder Generator kann das Gas wahlweise in Wärme oder Strom umgewandelt und in der jeweiligen Form in das öffentliche Netz eingespeist werden. In mehreren hocheffizienten Produktionsschritten fallen Holzstaub und Holzkohle an. Der Staub wird in die Pelletsproduktion zurückgeführt, die Kohle kann u.a. zur Düngung oder Brikettierung verwendet werden.