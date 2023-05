Auch Gasheizungen legten im ersten Quartal 2023 in Deutschland um +14 % wieder zu, nachdem sie im Vorjahr um 8 % zurückgegangen waren. Trotz der weggefallenen Gaslieferungen aus Russland nach dem Beginn des Ukrainekrieges und der damit verbundenen angespannten Versorgungslage liegt der Anstieg hier bei 14 %.

Bei Ölheizungen konnte der Absatz in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr sogar verdoppelt werden – allerdings haben sie mit 21.500 verkauften Anlagen nur einen Marktanteil von 7 %.

Pelletsheizungen hingegen verloren an Bedeutung – hier gab es einen Rückgang von 11 %. Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) kritisiert die massive Kürzung der staatlichen Förderung seit August, die dafür verantwortlich gemacht wird.