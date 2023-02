In der wasserführenden Ausführungsvariante kann ein Pelletsofen sogar eine ganze Wohnung beheizen (wenn Heizkörper vorhanden sind). Oder man wählt eine „Luft-Variante“ – dann heizt der Pelletsofen „nur“ den einen Raum, wo er aufgestellt ist. Beide Varianten vereinen zwei große Pluspunkte: Man sieht die Flammen, was Licht und Stimmung in den Wohnraum zaubert, und man muss nicht so oft Brennstoff nachlegen (im Vergleich zu einem Kaminofen). Mit einer Füllung kann ein Pelletsofen einen bis drei Tage heizen, bevor man die kleinen Holzpresslinge wieder nachfüllen muss (je nach Typ, Tankgröße und Außentemperatur). Ist eine andere Hauptheizung (Gas, Öl, Wärmepumpe,..) vorhanden, verringert der Pelletsofen natürlich auch die Energiekosten dieses Wärmespenders. Zugleich hat man eine Ausfallsreserve.

Zwar sind in der jüngsten Vergangenheit auch die Pelletspreise kräftig gestiegen, allerdings nicht in der Dramatik, wie dies bei anderen Energieträgern der Fall war. Außerdem sind die Pelletspreise aktuell wieder gesunken, wie der Preismonitor von proPellets Austria zeigt.

Pelletsöfen können auch in sehr dichten Gebäuden, wie Niedrigenergie- oder Passivhäusern, in Kombination mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung/ Lüftungsanlage eingesetzt werden. Und zwar dann, wenn der Pelletsofen raumluftunabhängig arbeiten kann. Dann wird der benötigte Sauerstoff nicht aus dem Aufstellraum, sondern über eine nach außen angeschlossene Verbrennungsluftzuführung oder über einen Abgas-/Luft-Kamin zugeführt.