Mit Elektrolyseuren kann durch Wasserspaltung Wasserstoff gewonnen werden. Wird die für die Elektrolyse nötige Energie vollständig durch erneuerbare Energien – wie z.B. aus PV oder Windkraft – angewendet, so resultiert Grüner Wasserstoff. Im Gegensatz zu Strom wird mit H 2 speicherbare Sekundärenergie gewonnen. Regenerativ erzeugter Strom wird in Form von Wasserstoff zwischengespeichert und kann je nach Bedarf beispielsweise als Strom (und Wärme) über Brennstoffzellen zurückgewonnen werden. H 2 gilt neben vielen weiteren Einsatzgebieten beispielsweise der Industrie und Mobilität mittlerweile auch als interessante Alternative zu Erdgas in der Heiztechnik. Das Gros der Gasheizgeräte ist bereits bis zu einem Grad „H2-ready“.* Von einzelnen Heizungstechnik-Herstellern versprechen sogar Gas-Brennwertgeräte sowie Brennstoffzellen-Heizsysteme auf den Markt zu kommen, die zu 100% mit Wasserstoff betrieben werden können. Für eine Dekarbonisierungsstrategie Österreichs gewinnt Grüner Wasserstoff immer mehr an Interesse.

* Was bedeutet „H2-ready“ bei Gasheizungen?: Beim Begriff „H2-ready“ muss man differenzieren, insoweit es sich hier einerseits um einen scharf umrissenen Terminus technicus handelt, welcher mit einem Prüfsiegel ein objektives Zertifizierungsverfahren garantiert, andererseits verwenden einige Hersteller „H2-ready“ aber auch, um abseits solch einer objektiven Zertifizierung eigene Maßstäbe zu definieren. Mit dem DVGW-Prüfsiegel „H2-ready“ ausgezeichnete Heizanlagen – die nach ZP 3100 der DVGW Cert GmbH zertifiziert sind – sind jedenfalls so ausgelegt, dass diese mit einem Gemisch aus Erdgas und Wasserstoff (mit bis zu 20% H 2 -Anteil) betrieben werden können.* Eine entsprechende Möglichkeit der Umrüstung vom Bestand mit Erdgas auf ein Erdgas-H2-Gemisch (bis 20% H2-Anteil) soll durch solch ein Siegel garantiert werden. Quelle: https://www.heizungsfinder.de/... , https://www.dvgw-regelwerk.de/... , https://www.dvgw-ebi.de/dvgw-e... (Links zuletzt abgerufen am 28.04.23)