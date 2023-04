Power-to-Heat mit Solarenergie : Thermische Batterien zur CO2-neutralen Wärmeversorgung

Um Warmwasser zu erzeugen und unsere Häuser zu heizen, kommen nach wie vor hauptsächlich fossile Energieträger zum Einsatz. Damit sind wir auf Importe angewiesen. Doch was, wenn diese ausbleiben? Strom aus Sonne können wir beispielsweise selbst erzeugen. Dieser muss allerdings gespeichert werden, was oftmals nicht ohne erhebliche Energieverluste möglich ist. Thermische Batterien wie der FlexTherm Eco von Flamco dagegen generieren in Kombination mit Solarenergie klimafreundlich Wärme aus Strom – und das nahezu verlustfrei.