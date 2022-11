Deutschlands führendes Wirtschaftsmagazin, die Wirtschaftswoche, hat in ihrem aktuellen Weltmarktführer Ranking den Heiz- und Klimaspezialisten Schwank aufgenommen. Das internationale Unternehmen mit Hauptsitz in Köln ist im Segment Dunkelstrahler zum Weltmarktführer gekürt worden. Das von der Wirtschaftswoche in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen und der Akademie Deutscher Weltmarktführer ermittelte Ranking würdigt dabei insbesondere die weitsichtigen, ganzheitlichen Systemlösungen für den Industrie- und Gewerbebau. Besonders mit den jüngst erreichten Entwicklungen für Infrarot Dunkelstrahler mit Wasserstoff verfolgt Schwank einen gänzlich neuen, innovativ gedachten und nachhaltigen Systemansatz mit regenerativen Energien.

500 Unternehmen schafften es dieses Jahr in den begehrten Weltmarktführer-Index. Dabei teilt sich Schwank die Plätze mit renommierten Unternehmen wie Adidas, Bosch, Bayer, Siemens und Henkel.