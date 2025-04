Geht es nach dem Staat, sollen u. a. Wärmepumpen fossile Öl- und Gas-Heizungen ersetzen – dafür gibt es in Österreich derzeit interessante Kesseltausch-Förderungen (bis zu 75 % für neue Heizungen, wenn Öl- und Gas-Heizungen getauscht werden; max. 18.000,- Euro; zus. 2.500 Euro bei Solarthermie-Installation). Immerhin wurden 2023 rund 43.400 Heizungswärmepumpen in Österreich installiert. Der Großteil davon entfällt auf Luft-/Wasser-Wärmepumpen. Bei der Installation dieser Geräte gilt es neun unterschiedliche Vorschriften beim Einbau zu berücksichtigen – dies betrifft vor allem Lärmlimits bzw. den Abstand zu Grundstücksgrenzen, damit sich Nachbarn durch die Geräuschkulisse dieser Geräte nicht beeinträchtigt fühlen.

Wie viel Lärm muss der Nachbar aushalten? Wie laut darf eine Wärmepumpe sein?

Das sind nur zwei (von vielen weiteren) Fragen, die bei der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ (am 09.11.2024) aufkeimten. Denn in der Sendung wird der Rechtsstreit einer Familie aus dem Bezirk Braunau/ Oberösterreich filmisch behandelt, die sich 2018 eine geräuscharme Luft-/Wasser-Wärmepumpe von einem Installateur montieren ließ. Der Nachbar stellte dann aber ein „Brummen“ in seinem Haus fest und fühlte sich von der seiner Meinung nach zu lauten Wärmepumpe gestört. Er ging vor Gericht. Dieses bestellte einen gerichtlich beeideten Sachverständigen (m/w/d) für ein Lärm-Gutachten. Demnach sei die Wärmepumpe zu laut.

Der Hersteller der Wärmepumpe, der in diesem Streit durch seinen Rechtsanwalt in „Bürgeranwalt“ vertreten ist, bemängelt u. a. dieses Gutachten.

Zu einer außergerichtlichen Einigung kam es (trotz Angebots) bisher aber nicht, da es u. a. auch um weitere Kosten geht, auf denen die Wärmepumpen-Nutzer-Familie nicht sitzen bleiben möchte.

In „Bürgeranwalt“ wird klar, dass der Konflikt die Wärmepumpen-Besitzer nervlich ans Limit brachte/ bringt. Und wer trägt nun die Kosten für eine neue Wärmepumpe oder Umbaumaßnahmen? Der Hersteller, der Installateur oder die Wärmepumpen-Besitzer?

Hier gelangen Sie zur Bürgeranwalt-Sendung vom 09.11.2024 auf ORF ON.



Bei der Installation einer Luft-/Wasser-Wärmepumpe ist die zum Gebäude passende Typen-Auswahl, die Planung, und die Platzierung des Außengerätes entscheidend. Der Verband WPA-Wärmepumpe Austria (Anm.: in der Bürgeranwalt-Sendung kommt auch WPA-Präsident Richard Freimüller zu Wort) gibt hier Tipps für den Einbau von Luft-/Wasser-Wärmepumpen.



