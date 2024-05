Mittels Photovoltaik-Anlagen wird aus Sonnenlicht elektrischer Strom generiert. Eine Variante, die sich in Österreich extremer Beliebtheit erfreut. Details und Infos für den Weg zur eigenen Photovoltaikanlage, finden sich u. a. hier auf den klimaaktiv-Seiten.

Die andere, sehr sinnvolle Möglichkeit, kostenlose Sonnenenergie zu nutzen, sind Solarwärme- bzw. Solarthermie-Anlagen. Die übernehmen im Sommerhalbjahr die Warmwasser-Bereitung und senken in der Übergangszeit auch den Energiebedarf der Hauptheizung. Dass rund 80 % des Energiebedarfs in Haushalten für Wärme anfallen, und nur rund 20 % für Strom, sei an dieser Stelle angemerkt.