Als Profi wissen Sie: Durchschnittlich entfallen bis zu 70 Prozent der gesamten Energie in einem Haushalt aufs Heizen. Das ist ganz schön viel – vor allem in Geld gerechnet! Wer also sparen möchte, sagt fossilen Heizkesseln endgültig den Kampf an und wechselt jetzt auf eine moderne, klimafreundliche Heizung.



Für viele Eigenheimbesitzer:innen bedeutet eine solche Umstellung jedoch eine weitreichende Entscheidung – auch in finanzieller Hinsicht. Deshalb hat das Klimaschutzministerium jetzt besonders attraktive Förderungen parat.