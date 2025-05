Mit dem patentierten Flachbodensilo „Volummax“ von Silotec können Holzpellets sehr effizient und praktisch gelagert werden. Der würfelförmige Aufbau erlaubt eine optimale Raumnutzung. Anders als herkömmliche Silolager ist das Volummax speziell darauf ausgelegt, die maximale Menge an Holzpellets in Kellerräumen zu lagern. Dieses Flachbodensilo ist in über 60 verschiedenen Größen erhältlich, sodass jeder Stellraum optimal genutzt werden kann. Die breite Palette von Größen beinhaltet quadratische, normal rechteckige und stark rechteckige Formen. Bemerkenswert ist, dass mit Volummax in Räumen mit einer Mindesthöhe von 145 cm bis zu großzügigen 250 cm untergebracht werden können – also vom bescheidenen Hauskeller bis zum weitläufigen industriellen Lagerraum. Darüber hinaus kann diese Lösung von Silotec problemlos in bestehende Lagerräume integriert werden, ohne den Betriebsablauf zu stören.

Ein weiteres cleveres Detail des Volummax ist sein abgespannter Boden, der mit einem kleinen Vibrationsmotor am Austragungstopf unter dem Silo kombiniert ist. Dieses intelligente System gewährleistet eine gleichmäßige und vollständige Entnahme der Pellets, ohne dass es zu Blockaden kommt.

Das innovative Design des Volummax wurde mit dem German Design Award ausgezeichnet.



Kompakt und zeitsparend, 1 x wöchentlich, News aus der HLK-Branche erhalten. Abonnieren Sie unseren kostenlosen HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung