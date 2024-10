Die lokalen Produktionskapazitäten von Mall in St. Valentin (Niederösterreich) und Asten bei Linz (Oberösterreich) ermöglichen jetzt eine schnellere und effizientere Versorgung des gesamten österreichischen Marktes, denn dort werden nun auch alle Pelletsspeicher-Größen hergestellt. Die robusten Pelletsspeicher aus fugenlosem Stahlbeton bieten ein Nutzvolumen von 7,5 bis 60 m3 und werden im Erdreich außerhalb des Gebäudes installiert. Das spart Raum im Keller. Einsatzbereiche sind sowohl Ein- und Zweifamilienhäuser als auch große Heizungsanlagen in Gewerbe, Industrie und kommunalen Gebäuden wie z.B. Schulen und Sportanlagen.

Heinz Schnabl, Vertriebsleiter der Mall GmbH Austria: „Für den österreichischen Pelletsmarkt hat Mall die optimale Lösung für alle gängigen Anforderungen und Größen in der Pelletslagerung. Damit können wir diese nachhaltige und erneuerbare Wärmequelle mit unserer leistungsfähigen Technologie weiter befeuern.“ Dank ihrer Kompatibilität mit nahezu allen gängigen Kesselherstellern lassen sich Mall-Pelletsspeicher auch problemlos in bestehende Heizsysteme integrieren.