Beim market Quality Award 2024 wurde ÖkoFEN als Sieger in den Kategorien „Innovation“ und „Weiterempfehlung“ ausgezeichnet. Damit unterstreicht der oberösterreichische Spezialist für grüne Heizsysteme (Pelletskessel, Wärmepumpen) erneut seine führende Rolle am Markt – sowohl in der technologischen Entwicklung als auch in der Kundenzufriedenheit.

„Diese Auszeichnung ist für uns eine wichtige Bestätigung unseres Weges: Wir entwickeln erneuerbare Heizlösungen mit höchstem Innovationsanspruch und setzen gleichzeitig auf Partnerschaft und Vertrauen“, sagt Stefan Ortner, Geschäftsführer von ÖkoFEN.