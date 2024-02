Heizungstausch-Interessierte können sich von 08. bis 10. März am Stand C310 bei der Energiesparmesse in Wels in Halle 20 in Sachen grüner Wärmewende beraten lassen und den Ausstieg aus Öl und Gas auf den Weg bringen.

An den SHK- und Bau-Fachtagen (06. – 07. März) hält ÖkoFEN ein besonderes Highlight bereit. Fachpartner haben die Chance, hochwertige Profi-Werkzeugsets im Wert von über 3.200.- Euro zu gewinnen. Die Ziehung der Gewinner erfolgt an beiden Tagen um 16 Uhr, direkt am ÖkoFEN Messestand (Stand C310, Halle 20) während der Energiesparmesse.