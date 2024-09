Manuel Bender aus Oberösterreich (der bei Schick Blumenbinder in Wr. Neustadt/NÖ arbeitet) ist der weltweit beste Florist und errang die Gold-Medaille.

Das Duo Stefan Huber (aus Schönbach/NÖ) und Christoph Kurz (aus Zwettl/NÖ) arbeitet bei der Georg Fessl GmbH und holte sich in Lyon Gold im Bereich Betonbau.

Der beste Fliesenleger der Welt heißt Florian Gruber - der Gold-Medaillen-Gewinner kommt aus St. Aigen im Ennstal in der Steiermark (und arbeitet bei Wieser Handwerk).

Die Malerin Lena Prinz aus Enzesfeld in Niederösterreich pinselt sich zur Vizeweltmeisterin (Silber).

Die Wienerin Lisa-Marie Spörk (Hotel-Rezeptionistin) vom Verkehrsbüro Hospitality in Wien, die Steirerin Magdalena Rath aus Bad Blumau (Digital Construction/ digitale Gebäudeplanung; arbeitet bei Pilz und Partner Ziviltechniker) und der Tiroler Chemielaborant Stefan Moser aus der Wildschönau (arbeitet bei Novartis) eroberten je eine Bronze-Medaille.

Die internationale Klasse des österreichischen Nationalteams zeigte sich auch in Form der „Medallions for Excellence", die für herausragende Leistungen nach den Podestplätzen vergeben werden. Insgesamt konnte das Team Österreich 22 Medallions for Excellence erobern. Die WorldSkills Ergebnisliste des Team Austria und weitere Details finden Sie hier.