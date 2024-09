Deutliche Unzufriedenheit herrscht mit der CO 2 -Steuer: 75 Prozent der Befragten halten sie für unsozial, 77 Prozent kritisieren ihre Intransparenz. Nur neun Prozent der Befragten glauben, dass die Einnahmen aus der Steuer tatsächlich für Klimaschutzmaßnahmen verwendet werden. Gleichzeitig wünschen sich 82 Prozent mehr Aufklärung über die aktuelle Rechtslage und die CO 2 -Bepreisung, während 69 Prozent Informationen über CO 2 -Emissionen und deren Reduktion fordern.

