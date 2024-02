>> Lesen Sie ebenfalls: Grüne Energieträger als Booster der Klimawendel

In Österreich gibt es zumindest im Mobilitätsbereich bereits die Möglichkeit, mit Dieselfahrzeugen nahezu CO 2 -frei zu fahren. An vielen Tankstellen des Landes kann der auf hydriertem Pflanzenöl basierende Kraftstoff „HVO 100“ getankt werden. HVO 100 ist ein synthetisch hergestellter Dieselersatz, der sich von herkömmlichem Biodiesel oder FAME unterscheidet und eine CO 2 -Einsparung von bis zu rund 90 Prozent ermöglicht. Der Kraftstoff kann sowohl in Reinform als auch als Beimischung verwendet werden und eignet sich für eine breite Palette von Dieselfahrzeugen, von Pkw über Lkw und Busse bis hin zu Baumaschinen.