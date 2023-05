Johannes Lindorfer von Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz präsentierte die wichtigsten Ergebnisse der Studie. 11 Prozent aller Treibhausemissionen in Österreich kommen aus dem Gebäudesektor. Hier gilt zunächst Energie einsparen und den Rest möglichst durch Erneuerbare zu decken. „Das heißt, Einfamilien- oder Mehrfamilienhäuser müssen thermisch saniert werden. Dann müssen Wärmepumpen, Fernwärme und andere zukunftsfitte Wärmeerzeuger eingebaut werden“, so Lindorfer.



Allein die Wärmedämmung eines Hauses bringt im Schnitt ein Minus an Heizbedarf von 60 bis 70 Prozent. Beim Wohnhäusern liegen die Investitionskosten für Wärmedämmung bei 60.000 Euro (Einfamilienhaus) bis 180.000 Euro (mehrgeschossige Mehrfamilienhaus).

Stefan Schleicher von der Universität Graz wies in seinem Vortrag auf die enormen Möglichkeiten von Geothermie und Photovoltaik hin. Sogenannte „Anergienetze“, also Niedertemperaturnetze, könnten mit Hilfe von Tiefensonden im Winter zum Heizen und im Sommer zum Kühlen genutzt werden. Und intelligentes Energiemanagement kann durch richtige zeitliche Staffelung zu enormen Energieeinsparungen führen.

Die wenigsten Menschen wissen, wofür die verschiedenen Energieträger eigentlich genutzt werden. 17 Prozent gehen bei Transport oder Umwandlung verloren, 27 Prozent werden für Mobilität verwendet, ein Fünftel wird innerhalb von Gebäuden genutzt, Industrie und Energie verbrauchen 24 Prozent und die gesamte Beleuchtung und Elektronik benötigt nur 11 Prozent des gesamten Energieverbrauchs, so Schleicher, der darauf hinwies, dass das „Merit-Order-Prinzip“, das im vergangenen Jahr zu weit überhöhten Strompreisen geführt habe, völlig überholt sei und völlig neu gestaltet werden müsse. „Auch die derzeit sehr hohe Inflation ist deutlich von den gestiegenen Energiepreisen getrieben“, so Schleicher.