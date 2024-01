Einig waren sich die anwesenden Experten (m/w/d) auch darüber, dass die Politik in Europa endlich investitionsfreundliche Rahmenbedingungen und praxisorientierte Normierungen schaffen muss.

Kate Kalutkiewicz, Leiterin der Trade Practice McLarty Associates in Washington, zeigte in einem Best Practise-Beispiel, wie das geht: Die USA lenken über den Inflation Reduction Act Milliarden-Investitionen in klimaneutrale Energieprojekte.

Jürgen Roth, Vorstandsvorsitzender der eFuel Alliance und Veranstalter der eKKon, setzt sich ebenfalls für eine umfassende Technologieneutralität ein: „Wir müssen weg von Verboten, die Europa schwächen. Weltweit steigen die Emissionen, nur in Europa fallen sie. Die Gründe dafür sind die hohen Energiepreise, aber auch, dass die Produktion zunehmen ins Ausland verlagert wird. Aber CO 2 hat keinen Reisepass, daher müssen wir die Klimawende global denken. Wenn wir sehen, dass sich China und Japan, aber auch andere Länder, bereits von einer Electric-Only-Strategie verabschiedet haben, sollten wir nicht daran festhalten. Wir müssen alle Technologien nützen, um die globale Klimawende zu schaffen. Die Politik sollte sich darauf beschränken, die Ziele vorzugeben und dann der Wirtschaft die Chance geben, die bestmögliche Lösung zu finden.“

Stephan Schwarzer, Generalsekretär der eFuel Alliance und federführend für die Organisation der Konferenz verantwortlich: „eFuels sind eine Win-Win-Situation für alle: Der globale Norden erreicht damit eine CO 2 -Reduktion sowie eine Diversifikation der Energiequellen. Gleichzeitig bekommt der globale Süden die einzigartige Chance auf grünes Wachstum. Es liegt nun an der Politik endlich an einer ganzheitlichen Klima-Strategie zu arbeiten, die auch den Wirtschaftsstandort Europa stärkt.“

Anlagen, die grüne Energieträger wie eFuels, HVOs, Wasserstoff, Bio-Erdgas, Biogas & Co herstellen, (gab und) gibt es bereits einige. Das dafür notwendige Ingenieur- und Anlagenbau-Know-how wurde bzw. wird in einigen Ländern (sogar in Europa) bereits trotz vieler Hürden erfolgreich in die Tat umgesetzt oder stehen knapp vor der Umsetzung. Diese grünen Energieträger stellen eine Möglichkeit zur Dekarbonisierung des Mobilitäts- und Heizungsbereiches dar.

Einer der weltweit größten Hersteller von HVO 100 kommt z. B. aus Europa: Der Neste-Konzern stellt diesen synthetischen Treib-/ Brennstoff aus Ölen, Fetten, Abfällen und Reststoffen her. Der finnische Konzern ist nicht der einzige Hersteller weltweit.

HVO 100 ist kein eFuel (diese Brenn-/Treibstoffe werden aus Strom, Wasser und CO 2 hergestellt), aber eine praktische Möglichkeit zur Dekarbonisierung des Mobilitätsbereiches, die es bereits jetzt bei der Zapfsäule gibt.