Die Ausschreibung „Innovative klimaneutrale Prozesswärme und -kälte in Betrieben“ ist von 12.09.2024 bis 28.02.2025 (14:00 Uhr) geöffnet.

Ein Leitfaden des Klima- und Energiefonds informiert umfassend über das Förderprogramm.

Die Förder-Einreichung ist ausschließlich online über die Kommunalkredit Public Consulting GmbH unter www.umweltfoerderung.at/inno-waka möglich.

Zur Ausschreibung findet am 16. Oktober um 10 Uhr eine kostenlose Online-Info-Veranstaltung statt, zu dem man sich auf der Website des Klima- und Energiefonds anmelden kann.



Melden Sie sich zu unserem kostenlosen, wöchentlichen HLK-Newsletter an!

Hier geht’s zur Anmeldung!