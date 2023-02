Wenn aus „Wird schon passen“ exakte Daten werden. Für alle Anforderungen im Handwerk gibt es die passenden Messgeräte.

Fachleute wählen aus einem umfangreichen Angebot an Klassikern, die in keiner Werkzeugtasche von Elektriker, Installateur & Co fehlen dürfen: Spannungsprüfer, Steckdosenprüfer, Durchgangs- und Leitungsprüfer, Drehfeldrichtungsanzeiger, Digital-Multimeter, Digital-Stromzangen-Multimeter, Installationsprüfgeräte an elektrischen ortsfesten Anlagen bis 1.000 V (nach VDE 0100, 0105) sowie Gerätetester für 1- und 3-phasige Betriebsmittel und Schweißgeräte (nach DGUV Vorschrift 3).

Zusätzliche Highlights sind Geräte für die Prüfung von E-Ladesäulen/Wallboxen und zur Erdschleifenwiderstandsmessung. Aber auch PV-Prüfgeräte zur Inbetriebnahme und Wiederholungsprüfung sowie Leistungsbeurteilung durch Kennlinienmessungen (IV/PU) von netzgekoppelten Photovoltaik Systemen gemäß DIN EN 62446 und DIN EN 61829 sind im Sortiment enthalten. Ebenso wie das neue Laserentfernungs-Messgerät, mit dem Längen, Flächen, Volumen und Höhen von Räumen kinderleicht berechnet werden.

Österreichs umfangreichstes BENNING Lagersortiment erhalten Sie bei SHT, ÖAG, Kontinentale und ELEKTROMATERIAL.AT.