Die Frauenthal EXPO findet dieses Mal in der Messe Wien statt – damit steht rund doppelt so viel Fläche zur Verfügung, wie bei der letzten Veranstaltung (2020) in der Marxhalle. Viele Aussteller bzw. das große Leistungsspektrum der Frauenthal Handel Gruppe (mit den Großhändlern ÖAG, SHT, Kontinentale, Online-Elektrogroßhandel Elektromaterial.at, sowie dem Logistik- und Dienstleistungspartner Frauenthal Service/FTS) warten auf die Fachbesucher.

Die Frauenthal Expo findet von Mittwoch 14. bis Freitag 16. September 2022 (Mi., Do.: 9 bis 18 Uhr; Fr.: 9 bis 15 Uhr) in der Halle A der Messe Wien statt.

Drei Tage voller Begegnungen, Produkt-Highlights, Erfolgs-Lösungen, Fachgespräche, Spaß, Spannung, Standparty und kostenlosem kulinarischem Verwöhnprogramm. Eine sehr gute Möglichkeit, sich einen Branchen-Überblick zu verschaffen.

Dragan Skrebic, Gesamtverantwortlicher Vertrieb & Marketing, fasst zusammen: „Auf der Frauenthal EXPO bekommen Besucher unzählige Ideen, die sie im Geschäftsalltag noch erfolgreicher machen. Der Bogen spannt sich hier von neuen Produkten, die den Zeitgeist der Konsumenten treffen und die Auftragsbücher füllen, über Lösungen, die die Arbeit effizienter von der Hand gehen lassen und den Gewinn steigern, von digitalen Angeboten, mit denen man Informationen immer griffbereit hat, bis hin zu den vielen praktischen Tipps und Tricks zu Einsatz, Einbau und Verkaufsargumenten, die Aussteller zu ihren Produkt-Neuheiten zu erzählen haben“.

Die Tickets für die Frauenthal EXPO muss man sich Online sichern.