Wurde gestern noch die Begrüßung & Eröffnung durch Thomas Stadlhofer (Frauenthal Handel Gruppe) und Hannes Winkler (Frauenthal Handel Gruppe) abgehalten und kamen im Expo Forum auch reichlich interessante Themen rund um die gesamte Haustechnik anhand von ein paar Keynotes zu Worte, so fand der Messefortgang auch heute wieder eine erfolgreiche Linie.

Wenn sich denn jetzt schon überhaupt ein Zwischenresümee ziehen lässt, so muss man sagen: Die Branche scheint durch die Schwierigkeiten der letzten Monate geradezu in einer Bewegung zu sein, wie diese selten dagewesen ist. Die vielen innovativen Strategien, Produkte und Projekte diverser Branchenvertreter sind sicher nicht nur das Resultat der letzten Zeit und schwierigen Umstände, aber wohl zu einem großen Teil durch diese angetrieben. Was wir als HLK aus einigen Gesprächen u.a. auch mitnehmen konnten: das Thema Energieeffizienz hat bei den meisten Branchenvertretern vollen Einzug in ihr Denken, Handeln und die Auslegung von Produkten, Projekten, etc. gefunden. Optimierung, Digitalisierung, Automation und eine intelligentere Haus-/Gebäudetechnik gelten der Branche mittlerweile wohl als Leitbegriffe bereits von heute und erst recht von morgen.



Die ersten beiden Messetage neigen sich nun einem Ende zu - natürlich steht heute noch die EXPO-Party an und auch hier wird man die Gelegenheit finden für einen spannenden Austausch und zum Netzwerken.

Bevor es zum morgigen Programm geht, wollen wir noch ein paar gesammelte Eindrücke von heute zeigen.