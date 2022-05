Neuauflage Photovoltaik-Kataloge SHT, ÖAG und die Kontinentale

Fossile Energieträger werden nicht mehr lange den Markt beherrschen. Klima- und energiepolitische Themen heizen eine Wende an. Die Kraft der Sonne steht für Alternativen hierbei hoch im Kurs. Auch in Österreich lässt sich diese mit Photovoltaik nachhaltig nutzen.

SHT, ÖAG und die Kontinentale haben daher ihre begehrten Photovoltaik-Kataloge neu aufgelegt. Umfangreicher als zuvor und vollgepackt mit Highlights, die den Ausstieg von Gas & Co erleichtern sollen.