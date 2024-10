Durch die Energie-/Wärmewende steigt der Bedarf an Fachkräften und damit die Beschäftigungsmöglichkeit in Green Jobs, wie in der Installations- und Gebäudetechnik oder Kälte-Klimatechnik. Heuer kam ein neuer Lehrberuf hinzu: „Fernwärmetechnik“ (HLK berichtet hier über Details dazu).

Der Fachverband Gas Wärme (FGW) freut sich über die Akzeptanz des neuen Lehrberufs Fernwärmetechnik. Denn bei der EVN in Niederösterreich starteten heuer die ersten Fernwärmetechnik-Lehrlinge mit ihrer Ausbildung. Auch bei der Salzburg AG hat in diesem Jahr ein junger Flachgauer seine Doppellehre zum Fernwärmetechniker und Elektrotechniker begonnen. Und die Wiener Netze haben angekündigt, ab Herbst 2025 den neuen Lehrberuf anzubieten und Fernwärmetechnik-Lehrlinge auszubilden (vier Lehrstellen sollen zunächst ausgeschrieben werden).

„Wir sind begeistert, dass der neue Lehrberuf in der Branche so gut ankommt. Das zeigt deutlich, dass diese Fachausbildung am Markt gefehlt hat“, sagt Katalin Griessmair-Farkas, stv. Geschäftsführerin und Fernwärme-Expertin des Fachverband Gas Wärme. Über drei Jahre lang hat sich der FGW für den Lehrberuf Fernwärmetechnik eingesetzt, der seit Juli 2024 offiziell einer ist.