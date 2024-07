Was ist überhaupt ein Green Job? Die Europäische Union hat dazu eine Definition formuliert. Demnach sind Green Jobs Arbeitsplätze in der Herstellung von Produkten, Technologien und Dienstleistungen, die Umweltschäden vermeiden und natürliche Ressourcen erhalten.

Installations- und Gebäudetechnik, Kälte-Klimatechnik oder Fernwärmetechnik sind solche Green Jobs – die Lehre dieser Bereiche ist der Weg dorthin. In allen genannten Bereichen sind Lehrlinge gesucht und nach Abschluss der Lehre äußerst geschätzte Fachkräfte, die sich um ihre berufliche Zukunft keine Sorgen machen müssen.

„Die Lehre ist eine Ausbildung, die alle Chancen offenhält“, sagt Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer Wien: „Vor allem eine Lehre in einem Green Job ist zukunftsträchtig, denn die Nachfrage nach Fachkräften in nachhaltigen Sparten steigt. Deshalb freue ich mich besonders über den neuen Lehrberuf der Fernwärmetechnikerin beziehungsweise des Fernwärmetechnikers.“

Reinhold Binder, Bundesvorsitzender der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE): „Ich begrüße es sehr, dass mit dem neuen Lehrberuf Fernwärmetechnik angesichts des Fachkräftebedarfs eine Berufsausbildung mit Zukunft geschaffen wurde. Denn die beste Fernwärme-Anlage wird nichts nützen, wenn es niemanden gibt, der sie montieren, anschließen und warten kann.“