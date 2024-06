Der DC Power Manager ist kompatibel mit herkömmlichen Elektroboilern und kann in Ein- und Mehrfamilienhäusern nachgerüstet werden, um jede Wohnung separat mit Wärme zu versorgen. Da das Gerät autark arbeitet und keinen Anlaufstrom benötigt, können es auch Bewohner von ländlichen oder netzfernen Regionen einsetzen. Die Betriebsdaten werden über LAN, WLAN oder RS485 abgefragt.



My-PV-Geschäftsführer Gerhard Rimpler erklärt: „Mit dem SOL-THOR bringen wir ein flexibel einsetzbares und besonders effizientes Produkt auf den Markt. Der Gleichstrom der Solarmodule wird nahezu verlustfrei direkt auf den Heizstab übertragen und dort in Wärme umgewandelt.“ Das Gerät arbeitet netzunabhängig, kann aber optional aus dem Netz nachheizen, um die Warmwasserversorgung bei abgeschalteter Heizung im Sommer sicherzustellen.



Mit einem Gehäuse der Schutzart IP54 und einem Betriebstemperaturbereich von -20 bis 50 Grad Celsius ist der SOL-THOR auch für den Außenbereich geeignet. Inklusive Wandhalterung wiegt das Gerät nur 2,95 Kilogramm und verfügt über ein Touchscreen-Display zur einfachen Bedienung. Der SOL-THOR lässt sich in die my-PV Cloud integrieren.