Das Austrian Institute of Technology (AIT), Österreichs größtes Forschungsinstitut und führend im Bereich erneuerbare Energien, wird auf der Intersolar Europe in München (in Halle A4, Stand A4.634) als Aussteller dabei sein.

„Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder auf der Intersolar vertreten zu sein und unsere Expertise in den Bereichen Prüfung und Validierung von Photovoltaik-Modulen, Design und Qualitätsbewertung von Photovoltaikanlagen, integrierte Photovoltaik, Megawatt-Charging, Energiespeicherung und Materialtechnologien für die Energieumwandlung zu präsentieren,“ sagt Christoph Mayr, Business Manager am AIT Center for Energy.

Konkret präsentiert das AIT folgende Entwicklungen und Dienstleistungen im Bereich Photovoltaik, Energiespeicherung und Wasserstofftechnologien:



Leistung und Zuverlässigkeit von Photovoltaik-Modulen und -systemen

AI-gestützte Leistungs- und Fehlerdiagnose von PV-Anlagen

Hybride Kraftwerke mit PV, Speicher und Wasserstoffsystemen

Leistungsbewertung und Netzintegration von PV-Wechselrichtern und Batterie-Energiespeichersystemen

Leistungselektronik-Entwicklung für Energieumwandlung, z.B. der AIT Megawatt-Charger mit direktem Mittelspannungs-Anschluss





>>> Lesen Sie hier: Die perfekte Vorbereitung für den Messe-Auftritt.