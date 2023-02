Das österreichische Traditionsunternehmen Austria Email mit Hauptsitz und Werken in Knittelfeld setzt seit über 165 Jahren auf energieeffiziente Qualitätsprodukte. Als österreichischer Marktführer ist Austria Email in die weltweit agierende familiengeführte Groupe Atlantic Gruppe eingebunden und expandiert kontinuierlich. Das Unternehmen produziert und vertreibt mit knapp 400 Mitarbeitern energieeffiziente Qualitätsprodukte vom Warmwasserbereiter bis zur Wärmepumpe. Neben der Produktion und Innovation am Standort Österreich zählt das Vertriebs- und Servicenetzwerk zu den großen Stärken des Unternehmens. In den Jahren 2020 und 2021 konnte das Unternehmen jeweils einen Produktionsrekord verzeichnen.