„Die Frauenthal Handel Gruppe als kompetenter Fachgroßhändler und LG als führender Anbieter von innovativen Heizungslösungen gehen gemeinsam einen wichtigen Schritt in Richtung Energieeffizienz und erneuerbare Lösungen in den eigenen vier Wänden. Wir freuen uns über die künftige Zusammenarbeit mit unserem neuen Vertriebspartner", sagt Philipp Breitenecker von LG Electronics Österreich.

Robert Just, Chief Supply Chain Officer bei Frauenthal, ergänzt: „Mit LG haben wir einen starken Partner an Bord geholt, der mit seinen innovativen Produkten im Heizungs- und Klimabereich die grüne Zukunft mit uns aktiv mitgestaltet. Gemeinsam bieten wir unseren Installateuren und Elektrikern zukunftsfähige Gesamtlösungen.“

Der Hintergrund dieser Kooperation ist klar: Wärmepumpen werden bei Konsumenten (m/w/d) stark nachgefragt. Das LG-Sortiment im Bereich Wärmepumpen ist umfassend. Auch Wechselrichter und Stromspeicherlösungen sind durch den PV-Boom gefragt. Und die Frauenthal Handel Gruppe ist (mit ÖAG, SHT, Elektromaterial.at) bei den entsprechenden Fachhandwerkern in Österreich sehr gut verankert.