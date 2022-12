In Anbetracht der derzeitigen Herausforderungen empfiehlt die Europäische Kommission, im ausgearbeiteten Europäischen Plan zur Senkung der Gasnachfrage*1, ihren Mitgliedsstaaten den Gasverbrauch bis März 2023 freiwillig um 15 % zu senken. Der EU zufolge können große Einsparungen beim Heizen und Kühlen von Gebäuden erzielt werden. Schätzungen zufolge werden fast 30 % der gewerblichen Gebäude in der EU immer noch mit Gas beheizt*2. Einige davon sind auch mit einem Klimatisierungs-System ausgestattet. Was viele nicht wissen ist, dass eine Klimaanlage auch eine Luft-/Luft-Wärmepumpe ist, die für eine effiziente und effektive Raumheizung genutzt werden kann. Gebäude können ihren Gasbedarf erheblich und schnell senken, indem sie ihre Klimaanlage im Heizmodus verwenden. Das verringert auch gleichzeitig die Gesamtkosten.

