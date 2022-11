Der Seasonal Coefficient of Performance oder kurz SCOP gibt das Verhältnis der erzeugten Heizleistung im Vergleich zur eingesetzten elektrischen Leistung an. Im Gegensatz zum Coefficient of Performance oder kurz COP, welcher ausschließlich an einem einzigen Betriebspunkt ermittelt wird, spiegelt die saisonale Leistungszahl die Performance im gesamten Jahresverlauf wider. Die Messung nach dem österreichischen Standard EN14825 findet also nicht nur bei einem einzigen Prüfpunkt statt, sondern es werden mehrere unterschiedliche Temperaturwerte innerhalb der vier Jahreszeiten definiert. Die neue ACP-Wärmepumpe wurde bei Temperaturen von -10°C, -7°C, 2°C, 7°C, und 12°C auf ihre Effizienz geprüft. Das Ergebnis ist ein SCOP von 6,02.