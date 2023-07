Die GC-Gruppe Österreich ist ein inhabergeführter Zusammenschluss von neun Unternehmen (GC Linz Haustechnik, GC Gebäudetechnik, Odörfer Haustechnik, Schmidt´s Haustechnik, Steiner Haustechnik, Wagner Haustechnik, Weyland Haustechnik, Wielitsch Haustechnik und HTI Österreich GmbH). Am österreichischen Markt stehen den Kunden insgesamt 15 ELEMENT Badausstellungen sowie 37 ABEX-Märkte zur Verfügung. Insgesamt beschäftigen die neun Unternehmen in Österreich mehr als 900 Mitarbeiter:innen. International ist die GC-Gruppe in 17 Ländern vertreten und bietet als Branchenführer Dienstleistungen und innovative Produkte aus einer Hand für die gesamte Haustechnik in den Bereichen Sanitär, Heizung, Klima/Lüftung sowie für die Sparten Tiefbau und Industrietechnik.