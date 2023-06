Dank 24/7-Service können Installateure (m/ w/ d) rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche und 365 Tagen im Jahr auf das gesamte Sortiment des ABEX-Marktes in Regau zugreifen. Dieses österreichweit bis dato einzigartige ABEX-Service verschafft den Fachhandwerkern im Westen Österreichs noch mehr Flexibilität. Egal ob abends, am Wochenende oder an Feiertagen: Jede Installateurpartnerin bzw. jeder Installateurpartner kann selbst entscheiden, wann sie/ er den ABEX in Regau besuchen möchte. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir unseren Kund:innen mit dem 24/7-Zugang einen noch attraktiveren Service bieten und damit zu täglichen Erfolgen verhelfen können“, sagt ABEX-Leiter Stefan Papst.

Der Zutritt außerhalb der regulären Öffnungszeiten erfolgt bequem per Code. „Dieser wird unseren Installateurpartner:innen auf Anfrage übermittelt. Sie haben damit unkomplizierten Zugang zu unserem ABEX und können ihren Einkauf dann tätigen, wann es ihnen am besten passt“, erklärt Pabst.

Die Eröffnung des ABEX in Regau ging gemeinsam mit Installateur- und Industriepartnern feierlich über die Bühne.