Die GC Gebäudetechnik ist am Stammsitz in Brunn am Gebirge mit einer ELEMENTS Badausstellung und einem ABEX Abholmarkt sowie einer weiteren ELEMENTS Badausstellung in Wien und ABEX Märkten in mehreren Bundesländern für die Installateure(m/w/d) da. Die GC Gebäudetechnik bietet einen verlässlichen Service, mit dem sie ihre Kunden(m/w/d) in der täglichen Arbeit unterstützt und mit Ware versorgt.

50 Mitarbeitende kümmern sich bei der GC Gebäudetechnik um die Anliegen von Installateur- und Industriekunden(m/w/d). Durch die überregionale Vernetzung mit der GC-Gruppe Österreich verfügt die GC Gebäudetechnik über zusätzliche Schlagkraft, von der Logistik bis zum Wissenstransfer.