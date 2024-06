Das Architekturbüro Pittino & Ortner hat den EU-weiten Architekturwettbewerb gewonnen und gemeinsam mit Lorenz Consult den Auftrag der Bundesimmobiliengesellschaft erhalten. Die beiden steirischen Unternehmen arbeiten bei der Generalplanung zusammen.

Pittino & Ortner sind für die Architektur und die technische Objektleitung verantwortlich, Lorenz Consult übernimmt die Generalplanerkoordination mit Kosten- und Terminverantwortung. Die Tragwerksplanung sowie die Mess-, Steuer- und Regeltechnik und der Bereich Heizung/Klima/Lüftung und Sanitär liegen ebenfalls in der Verantwortung von Lorenz Consult.

Aufgrund der hohen Traglasten, des komplexen Brandschutzes und der konstanten klimatischen Bedingungen wurde das Bücherdepot in Stahlbetonskelettbauweise errichtet. „Die Herausforderung bei der Tragwerksplanung lag in der Nutzlast von ca. 1.000 kg/m² für die Lagerung der Bücher in Verschieberegalsystemen und in der Bauteilaktivierung der Decken. Eine weitere Herausforderung war die Wahl des Löschmittels, um die Bücher im Brandfall nicht zu beschädigen. Im Depot muss ein konstantes Klima herrschen, was besondere Anforderungen an die Haustechnik stellt. Die Einhaltung von Kosten, Terminen und Qualität ist in der Generalplanung eine ständige Herausforderung“, erklärte Lorenz Consult-Geschäftsführer DI Gerald Dabernig bei der Dachgleiche.

