Bis Ende 2023 wird fast die Hälfte (47 Prozent) aller klimaaktiv Gebäude, bezogen auf die Gebäudefläche, den klimaaktiv-Gold-Standard - die höchste Qualitätsstufe - erreicht haben. Insgesamt wurden bisher 634 Gebäude mit einer Bruttogeschoßfläche von mehr als 2,19 Millionen m² in dieser Qualitätsstufe deklariert.

Besonders deutlich ist der Zuwachs in den letzten fünf Jahren (2019-2023): Bis 2023 wurde ein Flächenzuwachs von 36 Prozent verzeichnet. Ein Grund für diesen Erfolg ist, dass immer mehr Förderungen des Bundes und der Länder auf die Qualitätskriterien von klimaaktiv verweisen. So ist klimaaktiv in der Wohnbauförderung einiger Bundesländer verankert und bildet die Grundlage für Immobilien in Fonds, die mit dem „Umweltzeichen 49 - Nachhaltige Finanzprodukte“ ausgezeichnet sind.