Energieeffizienz und Versorgung mit erneuerbaren Energien stehen im Mittelpunkt des Austrian Green Planet Building (AGPB) Awards. Dieser überträgt Zielsetzungen und Kriterien der nationalen Klimaschutzinitiative klimaaktiv für die Bau- und Immobilienwirtschaft ins internationale Umfeld. AGPB zeichnet die im Ausland erbrachten herausragenden Leistungen österreichischer Planungsbüros, Consultants, Bauunternehmen und Produktionsbetriebe im Bereich Nachhaltig Bauen aus.

Diese drei Projekte wurden mit Austrian Green Planet Building Awards 2024 ausgezeichnet:

Der Hotel- und Wohnkomplex Wood´Art in Toulouse/ F (Dietrich | Untertrifaller Architekten)

Das Collège d'Orlinde in Bretenoux/ F (Dietrich | Untertrifaller Architekten)

Das Bürogebäude „Europa“ in Levallois-Perret/ F (Baumschlager Eberle Architekten)