Das neue Klimaschutz-Ausbildungszentrum wurde vom Arbeitsmarktservice Niederösterreich (AMS NÖ), das die Errichtungskosten in der Höhe von 6,4 Mio. Euro getragen hat, und dem Berufsförderungsinstitut (bfi) NÖ initiiert. Hier werden Ausbildungsmöglichkeiten für Jobsuchende sowie für Kooperationspartner aus der Wirtschaft angeboten. Am Standort Sigmundsherberg bildet das bfi Niederösterreich im Beruflichen Bildungszentrum Waldviertel schon lange Facharbeiter aus. Im nun renovierten und ausgebauten Gebäude sollen im neuen Klimaschutz-Ausbildungszentrum vor allem top-qualifizierte Fachkräfte fit gemacht werden, die in den Wachstumssektoren Technik und Energiewende dringend benötigt werden.

Vor allem sind in der Wirtschaft Elektro-, Kälteanlagen-, Metall-, Installations- und Gebäudetechniker (m/w/d) gefragt wie gesucht und können in Sigmundsherberg mit Lehrabschluss ausgebildet werden. Zusätzliche Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich erneuerbaren Energien sollen das Angebot ergänzen.

Den Hintergrund für die neue „Ausbildungsschmiede“ erklärt AMS NÖ-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern bei der Eröffnung: „Die Nachfrage nach Arbeitskräften in klimarelevanten Berufen ist österreichweit in den letzten fünf Jahren um 38 Prozent und in NÖ sogar um 68 Prozent gestiegen und wird nicht abreißen. Es ergeben sich also für Jobsuchende, junge Menschen und vor allem für Frauen vielfältige Chancen für einen beruflichen Neu-Anfang. In Kooperation mit dem bfi NÖ haben wir mit dem Klimaschutz-Ausbildungszentrum einen Hot Spot für zukunftsweisende Qualifizierung für beide Seiten, Jobsuchende wie Betriebe, geschaffen.“

