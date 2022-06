IPCEI adressieren grundsätzlich strategisch bedeutende Vorhaben in verschiedenen Bereichen. Die Besonderheit liegt darin, dass es aufgrund seiner auch über individuelle Projekte hinaus positiven Auswirkungen auf den Binnenmarkt und die europäische Gesellschaft einen insgesamt sehr wichtigen Beitrag zu nachhaltigem Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und Wirtschaft leisten kann. Wissen, Know-how, finanzielle Mittel und Wirtschaftsbeteiligte aus der gesamten Union sollen zusammengeführt werden, um schwerwiegende Marktstörungen oder systemische Ausfälle zu beheben und gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen, die ansonsten nicht gelöst werden könnten. Der öffentliche Sektor und private Sektoren führen als IPCEI gemeinsam groß angelegte Vorhaben durch, die bedeutende Vorteile für die Union und ihre BürgerInnen bringen sollen.

Seit der Veröffentlichung der ersten IPCEI-Mitteilung im Jahr 2014 haben sich IPCEI als zentrales industriepolitisches Instrument qualifiziert, um Europäische Ziele, wie jene des European Green Deals, der Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit oder einer größeren europäischen Unabhängigkeit zu erreichen. Das BMK ist hier von Beginn an ganze vorne dabei, unterstützt bereits jetzt die Beteiligung österreichischer Unternehmen an IPCEI-Vorhaben zu Batterien und zu Mikroelektronik und führt derzeit – in enger Kooperation mit dem BMAW - die österreichischen Verhandlungen mit der Europäischen Kommission, Industrie und den involvierten Mitgliedstaaten im Rahmen von zwei IPCEI zu Wasserstoff und zu einen IPCEI zu Mikroelektronik und Konnektivität.

Nähere Informationen finden sich unter: bmk.gv.at/ipcei