Spannende Einblicke mit Fokus auf Aktualität

Die Lange Nacht der Forschung gilt als das größte Event für Wissenschaft und Forschung im deutschsprachigen Raum. Alle zwei Jahre werden einen Abend lang in ganz Österreich neue Erkenntnisse und Technologien für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Am kommenden Freitag findet die Lange Nacht der Forschung an 280 Ausstellungsorten in ganz Österreich zum zehnten Mal statt. Der Eintritt ist von 17 bis 23 Uhr frei für alle Interessierten.

Forschungseinrichtungen, Universitäten, Fachhochschulen, Unternehmen und andere wissenschaftliche Einrichtungen öffnen also ihre Pforten und möchten aktuelle Themen wie Gesundheit, Digitalisierung oder Klimaschutz vermitteln. Das Angebot reicht von Experimenten, Laborführungen, Vorträgen, Mitmachstationen bis zu Workshops. Einerseits wollen dadurch potentielle Nachwuchsforscher inspiriert werden, es möchte aber sicher auch Interessierten aus diversen Branchen die Gelegenheit geboten werden, für ihren Fachbereich Innovationen, Neuheiten, etc. entdecken zu können.