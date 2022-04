Die April-Ausgabe des HLK-Magazins ist da

Derzeit diskutiert man unter anderem über den Ausstieg aus russischem Gas, den Import von US-Fracking-Gas (LNG), aber auch das Verbot von Gas- und Ölheizungsgeräten. Dabei „liegt das Gute so nahe“, wie die Biogasanlage in Margarethen am Moos vor Augen führt. Sie produziert nicht nur Grünes Gas „Made in Austria“, sondern auch Strom, Wärme und Treibstoff, wie in der HLK 4/22 zu lesen ist. Aber fehlende Investitionsförderungen und ein verlässlicher Rechtsrahmen in Österreich sorgen dafür, dass Ausbauvorhaben im Bereich Biogas bisher eher auf sich warten lassen.

Das ist nicht nur für den Bundesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker unverständlich: „Mir fehlt ein praxistaugliches (Energie-)Konzept der Bundesregierung“, meint KR Ing. Michael Mattes im ausführlichen Interview, in dem er sich einmal mehr für Technologieoffenheit bei der Heizung ausspricht. Aber nicht nur die vorher erwähnten Ausstiegsszenarien und deren potenzieller Auswirkungen auf die Branche waren Gesprächsstoff ‑ HLK-CR Eberhard Herrmann sprach mit dem Installateur-Bundesinnungsmeister auch über Fachkräftemangel und Lieferschwierigkeiten. Außerdem erhält man im Interview Antwort auf die Frage, wieviel in etwa der Gas-Ausstieg bzw. die komplette Umstellung aller Heizungen auf Erneuerbare z. B. in Wien kosten würde.