Förderung von 1,5 Mio. für „Mustersanierung"

Klimafitte Gebäude mit sauberen Heizungssystemen seien dabei zentrale Schlüssel, die uns wesentlich helfen würden den Weg in die Unabhängigkeit zu gehen, und seien gut für unser Klima, ergänzt sie.

Darüber hinaus sind Sanierungsmaßnahmen wahre Jobmotoren, welche vor allem in ländlichen Regionen helfen, Jobs in Handwerk und Gewerbe zu sichern resp. sogar neue Jobs zu schaffen. Speziell in momentanen Zeiten können dadurch viele Menschen in Beschäftigung gehalten werden und es kann dadurch auch die Energiewende vorangetrieben werden.

Zu solchen Sanierungsmaßnahmen äußert sich auch Klima- und Energiefonds-Geschäftsführer Ingmar Höbarth: