Die Brucha-Geschäftsführung ist von dieser Lösung überzeugt. Geschäftsführer Ing. Josef Brucha und Mag. Rainer Lichtenberger: „Da wir uns in Zukunft auf unsere Hauptgeschäftsfelder, die Produktion des BRUCHA-Paneels und die Montage von kälteisolierten Räumen konzentrieren wollen, haben wir mit Austrotherm den idealen Partner für die Übernahme unserer EPS-Produktion am Standort Michelhausen gefunden“. Beide betonen, dass es ihnen besonders wichtig war, die bestehenden Arbeitsplätze in Michelhausen zu erhalten. „Mit Austrotherm ist uns dies auch langfristig gelungen“, so die Geschäftsführer der Brucha GmbH.