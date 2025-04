Die Welt steht an einem Scheideweg. Die Herausforderungen – wachsende globale Ungleichheiten, zunehmende Konflikte und eine scheinbar unüberwindbare Kluft zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Klimaschutz – bedrohen nicht nur Frieden und Wohlstand der Gegenwart, sondern auch die Zukunft von Milliarden Menschen.

Aber wie könnten weltweiter Wohlstand und der Schutz des Planeten Hand in Hand gehen? Eine Antwort: Nicht gemäß der in Deutschland verfolgten Strategien. Global betrachtet ist der deutsche „All-Electric“-Ansatz ein Irrweg, denn die Entwicklungs- und Schwellenländer werden sich nicht verbieten lassen, ihre Ressourcen für ihre wirtschaftliche Entwicklung zu nutzen. Die reichen Länder haben ihre Ressourcen schließlich auch für ihre Vormachtstellung genutzt. So eine der Aussagen im neu erschienen Buch „All in! Energie und Wohlstand für eine wachsende Welt“. Das im Murmann Verlag erschienene Werk ist auch ein praktikabler Gegenentwurf zum heute in der EU und in D verfolgten All Electric-Weg.

Die Welt braucht ein alternatives, realistisches Energiekonzept, denn derzeit kommen mehr als 80 % der globalen Primärenergie aus fossilen Energieträgern. Will man eine Alternative dazu, müsse diese pragmatisch und technologieoffen sein - alle geeigneten Energiequellen sollten dafür genutzt werden. "ALL IN!“ setzt auf alle verfügbaren Energieformen, die klimaneutral und sicher sind: erneuerbare Energie, fossile Energie mit Carbon Capture, Nuklearenergie, Batterieelektrik, Wasserstoff und klimaneutrale Kraftstoffe. Dies ist kein Entweder-oder-, sondern ein Alles-inklusive-Ansatz (ALL IN!), den die Autoren in ihrem Buch prolongieren. Was das Buch auch ausmacht – es widmet sich nicht nur den technischen Belangen, sondern bezieht viele relevante Gegebenheiten (politische, wirtschaftliche, biologische, …) mit ein.

Das 298 Seiten starke Buch „All in! Energie und Wohlstand für eine wachsende Welt“ ist im Murmann Verlag erschienen (ISBN 978-3-86774-804-9) und gibt es als Print- und E-Book-Version:



News aus der Branche wöchentlich und kostenlos in Ihr E-Mail-Postfach - abonnieren Sie unseren HLK-Newsletter! Hier geht’s zur Anmeldung!