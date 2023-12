Der Hauptredner des Abends war niemand geringer als Prof. Dr³ Franz Josef Radermacher. Der Mathematiker-Wirtschaftswissenschafter-Globalisierungsexperte, Club of Rome-Mitglied und Unido-Berater sorgte dann für einen aufrüttelnden Impulsvortrag, der so manche politische Vorgehensweise auf EU-Ebene in punkto Energie-/ Klimaschutz infrage stellt. Radermacher brachte Perspektiven und Anliegen anderer (Schwellen-)Länder ein, die die Halbherzigkeit und Heuchelei der westlichen Industrieländer aufzeigte. Er forderte mehr Rundumblick bei den Debatten sowie Wegen zur Dekarbonisierung, denn genau das fehle derzeit.

Die nachfolgende Podiumsdiskussion (moderiert von Manfred Kainz) drehte sich um E-Fuels und die Frage, ob diese Teil des zukünftigen Energiesystems sind bzw. sein können. Dazu diskutierten Prof. Dr³ Franz Josef Radermacher, Univ.-Prof.Dr. Hofst Bischof (Rektor Uni Graz), DI Martin Graf (Vorstandsdir. E-Steiermark), Prof. Dr. Robert Fischer (CT + GF AVL), Mag. Jürgen Roth (Vorstansvors. E-Fuel Alliance Österreich).

Tenor der Podiumsdiskussion : Mehr Ehrlichkeit in der Energiethematik wäre dringend wünschenswert; wenn der Wirtschaftsstandort Europa/ Österreich erhalten werden soll, muss Energie auch leistbar bleiben; Energie wird auch in Zukunft zu 2/3 aus chemischen Lösungen bestehen; wenn die Wissenschaft etwas lehrt, dann dass der Wettbewerb (der Technologien) die Gesellschaft weiterbringt; mit Verboten erreicht man oft das Gegenteil dessen ,was erwünscht wäre.

Resümee : Einmal mehr eine prominent besetzte und bestens organisierte Top-Veranstaltung des VFE!

Man darf auf eine Fortsetzung 2024 hoffen.