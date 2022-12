Zur derzeitigen Umwelt- und Klimaschutzpolitik in Europa und manchen Staaten meinte Dr. Franz Josef Radermacher, dass „hier derzeit Diskussionen geführt werden, die sich von den physikalischen Gegebenheiten entfernt haben“. Es zeigen sich eher quasi-religiöse Verankerungen. In der EU bzw. manchen Staaten werde beständig am Ausbau weiterer „Schildbürgerstreiche“ gearbeitet - das EU-Paket „Fit for 55“ (strengere Regeln für die Treibhausgasemissionen) sei so ein Beispiel. Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (tritt mit Anfang 2023 in Deutschland in Kraft) sei ein weiteres Beispiel - hier wird die westliche Logik des Umweltschutzes auf andere Unternehmen in anderen Ländern „aufoktroyiert“ (ohne zu bedenken, welche Konsequenzen damit einhergehen).

Manche Themen und Möglichkeiten werden in der derzeitigen Umwelt-/Klimaschutzpolitik kaum bis gar nicht besprochen/wahrgenommen. Dadurch beraube man sich selbst wichtiger Lösungsmöglichkeiten. Radermacher nannte als ein Beispiel für die nicht genutzten Möglichkeiten Carbon Capture (also des Abfangens von CO 2 und seine Nutzung bzw. Verpressung in früheren Öl- und Gasproduktionsstandorten). Die damit einhergehenden Potenziale werden nicht gesehen bzw. sind nicht gewollt und deshalb thematisch in der EU ausgeklammert. Damit wird eine wichtige Option vom Diskurs ausgeschlossen. Laut Radermacher sei diese Option für die nächsten Jahrzehnte eine besonders naheliegende Lösung mit hohem Wirkungspotenzial. Perspektivisch geht es um die Beseitigung von etwa der Hälfte der heutigen CO 2 -Emissionen im energienahen Bereich!

Laut mancher „Vordenker“ in Europa soll in unseren Breiten die Volatilität der Erneuerbaren durch grünen Wasserstoff und dessen Speicherung abgefangen werden. Dieser grüne Wasserstoff sei extrem teuer, der „Champagner der Energiewende“, und in allen Dimensionen (Bereitstellung, Transport, Speicherung, Verbrennung) teurer als Erdgas. Der „Königsweg“ sei der Einsatz von Erdgas in Verbindung mit Carbon Capture.

Weitere Themen/Möglichkeiten, die in der (EU-)Politik nicht gewollt/ thematisch ausgeklammert und kaum behandelt bzw. gesehen werden, sind u. a. eFuels, BioFuels, Ammoniak oder Methanol.

Wer mehr zum Themenkomplex Umwelt/Klima/Energie nachlesen bzw. erfahren möchte: Das 2022 erschienene Buch „Das Methanol Zeitalter“ von Urs A. Weidmann (Verlag: swiboo.ch; ISBN 978-3-907106-80-8) bietet sich genauso an, wie ein Internet-Ausflug zum Club of Rome (wo Prof. Franz Josef Radermacher Mitglied ist) oder zum Verein „Global Energy Solutions e.V.“, der an einem Referenzvorschlag für eine klimaneutrale Welt arbeitet (und wo Radermacher Vorstand-Vorsitzender-Stv. ist).